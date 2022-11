Ag. Fagioli: «Inserito coi tempi giusti, ora è pronto per la Juventus»

Andrea D’Amico, agente di Fagioli, ha parlato del centrocampista della Juventus a Tuttusport e del lavoro di Allegri

Andrea D’Amico, agente di Fagioli, ha parlato del centrocampista della Juventus a Tuttusport e del lavoro di Allegri. Le sue dichiarazioni:

FAGIOLI E LA JUVE – «Il merito per aver forgiato un giocatore di questo livello, attraverso un lungo percorso, è indubbiamente della Juventus. E riguarda anche le tempistiche con cui è stato aggregato ad Allegri: i giovani gettati di fretta nella mischia rischiano di bruciarsi, ora invece Nicolò è pronto e ha la maturità giusta per imporsi. Dall’inizio o a gara in corso, poco importa».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24