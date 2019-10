Agente Hysaj rivela: «Vuole andare via, a gennaio priorità alla Roma»

L’agente di Elseid Hysaj ha rivelato la volontà del terzino azzurro di cambiare casacca nel corso della stagione

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’agente di Elseid Hysaj ha aggiornato sul futuro del terzino azzurro. Ecco le parole del procuratore.

«È rimasto perché purtroppo non siamo riusciti a chiudere delle trattative, però è stato un male ridimensionato perché c’è un allenatore che ha considerazione di lui. La Roma è una soluzione gradita per il calciatore, se non la prima. Tra un anno sarà in scadenza, il Napoli potrebbe perderlo a zero e sarebbe un peccato, perché abbiamo un ottimo rapporto. Non rinnoviamo, sia noi che il Napoli siamo consapevoli che non ci sono i presupposti. Credo che anche per il ragazzo sia l’ora di cambiare dopo quattro anni e mezzo, non c’è bisogno di parlarne perché la pensiamo allo stesso modo»