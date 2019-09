Agente Laxalt: «Al Torino per tornare protagonista. L’Atalanta…»

L’agente di Diego Laxalt ha spiegato le motivazioni per cui non è approdato all’Atalanta, parlando anche dei progetti col Torino

Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del suo assistito.

TORINO – «Il Torino è la soluzione ideale per Diego, la trattativa è stata agevolata da tutte le parti in causa. Siamo contenti della scelta fatta. Diego ha un contratto per un anno, il Torino poi potrà esercitare il diritto di riscatto. Il ragazzo vuole giocare e al Torino tornerà protagonista».

ATALANTA – «Non abbiamo rifiutato l’Atalanta. L’Atalanta ha parlato con il Milan trovando l’accordo. Noi siamo andati a parlare con Percassi e il direttore sportivo e sembrava tutto a posto. Cos’è successo? Non lo so, davvero. Bisognerebbe chiederlo all’Atalanta. Come si fa a rifiutare una squadra che gioca la Champions League?».