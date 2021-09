Agente Rugani: «Molti parlano di mercato fallimentare della Juventus e sbagliano»

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato così del mercato estivo della Juve. Queste le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato così del mercato della Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Molti parlano di mercato fallimentare della Juventus, ma attenzione: Ronaldo, ha voluto andar via lui e non c’era nulla da fare. Per il resto la società è riuscita a tenere giocatori importanti. Per me una proprietà che ha ricapitalizzato dando aria e solidità al club merita rispetto: è fondamentale. In un periodo come quello che stiamo vivendo, è giusto investire su calciatori che abbiano una prospettiva, sul filone avviato lo scorso anno con Chiesa. Non è il momento di lanciarsi in avventure multimilionarie. Sarà inoltre importante tenere Dybala».