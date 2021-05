Aguero al Barcellona: c’è la data della firma sul contratto. I dettagli

Aguero potrebbe presto diventare un calciatore del Barcellona: ecco le ultime sulla firma imminente coi blaugrana

Sembra chiudersi qui la corsa al Kun Aguero per la prossima sessione di calciomercato: l’attaccante argentino lascerà il Manchester City a fine stagione ed è stato accostato anche alla Juventus.

Tyc Sports però chiude i conti: Aguero, secondo il portale argentino, firmerà per il Barcellona molto presto, addirittura il 29 maggio subito dopo la finale di Champions League contro il Chelsea. Primo passo per la permanenza di Messi al Barcellona, riportano in Argentina.