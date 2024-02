Aguero: «Barcellona? Immaginavo di giocare con Messi, ma...»

Sergio Aguero, ex attaccante, ha parlato a Clank della sua esperienza al Barcellona ne La Liga. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «A gennaio 2021 il City mi disse che non mi avrebbero rinnovato il contratto. A febbraio me lo confermarono. Volevo restare un anno in più, ero disposto a stare in panchina. Con Pep giocavo poco ma la stagione mi sarebbe servita per giocare il Mondiale. È arrivata una chiamata dal Barça, ma non potevano pagare il trasferimento. Abbiamo risolto in due giorni. Quando abbiamo chiuso ho parlato con Leo Messi; immaginavo di giocare con lui ma è successo quello che è successo…».