L’Ajax guarda al Belgio e vuole un portiere di 16 anni

L’Ajax, protagonista fin qui di una stagione negativa, guarda al calciomercato per puntellare la rosa a disposizione

Sacha Tavolieri su RMC Sport sostiene che l’Ajax stia puntando su Martin Henrion, portiere di 16 anni in forza allo Standard Liegi. Il giornalista ha scritto che il club olandese ha chiesto a quello belga il permesso per avviare una trattativa con il ragazzo e il suo entourage. Due mesi fa lo stesso Standard aveva proposto un contratto al giovane, nazionale Under 15, senza ottenere una risposta positiva.

L’Ajax si è mosso per tempo per anticipare la concorrenza di società della Bundesliga. Non è la prima volta che ad Amsterdam si guarda con attenzione al Belgio. Da quel Paese sono già arrivati in Olanda altre promesse come Ethan Butera, Rayane Bounida e Mika Godts