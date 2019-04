Grandi ascolti per la Champions League in chiaro. Ajax-Juve batte tutti: è stata la trasmissione più vista

Ajax–Juve batte tutti! La sfida di Champions League valevole per l’andata dei quarti di finale è stata la trasmissione più vista in chiaro nella serata di ieri. La gara, andata in onda su Rai 1 (la sfida di ritorno sarà visibile solo su Sky Sport) è stata vista da 7 milioni 993mila spettatori con share del 30%. Il 13,2% di share con 2 milioni 369mila spettatori invece per “Live non è la D’Urso” su Canale 5.

A seguire “Chi l’ha visto?” su Rai3 ha avuto 2 milioni 65mila spettatori con il 9,2%. “Alice in wonderland” da 1 milione 206mila spettatori con il 5,1% su Italia 1, poi “Il molo rosso” su Rai2 è stato visto da 1 milione 178mila spettatori con share del 4,7%, su Rete4 “La frode” ha avuto 1 milione 32mila spettatori con il 4,4% e “Atlantide” su La7 da 486mila spettatori con il 2,2%. Grandi ascolti per la Juve che con l’Atletico fece registrare uno share del 25.5% con 6 milioni 878 mila spettatori (programma più visto anche in quell’occasione).