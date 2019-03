L’Amsterdam Arena dell’Ajax, stadio di proprietà della squadra olandese inaugurato nel 1996, nell’anno della sconfitta in finale con la Juventus

La Johan Cruijff Arena, già nota come Amsterdam Arena, è lo stadio di calcio di Amsterdam e ospita le partite interne dell’Ajax, avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League. I bianconeri dovranno volare in Olanda per sfidare l’Ajax nell’andata dei quarti di finale, il ritorno invece si giocherà all’Allianz Stadium. L’Amsterdam Arena è lo stadio più capiente d’Olanda con i suoi 54.990 posti ed è tra gli stadi élite dell’Uefa.

L’Amsterdam Arena è uno degli stadi che hanno ospitato la fase finale degli europei di calcio 2000. Qui si disputò la semifinale in cui l’Italia vinse ai tiri di rigore proprio contro i Paesi Bassi. Nel 1998 ha ospitato la finale di Champions League giocata dalla Juventus e persa contro il Real Madrid mentre nel 2013 ha ospitato la finale di Europa League tra Chelsea e Benfica, gara vinta dai Blues.

Settori Amsterdam Arena

Ecco i settori dello stadio Amsterdam Arena:

Come raggiungere l’Amsterdam Arena e dove parcheggiare