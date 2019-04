Ajax, su van de Beek ci sono anche Milan e Roma: possibile asta al rialzo?

Continuano a far gola a tutti i gioielli dell’Ajax: contro la Juve ha spiccato soprattutto Van de Beek, sul quale ci potrà essere a breve una vera e propria asta

Ci sarà molto lavoro da fare per i dirigenti dell’Ajax questa estate. Il calciomercato si preannuncia scoppiettante, tutti i top club europei sono interessati ai gioielli Lancieri che stanno continuando a stupire partita dopo partita. Se i più noti de Ligt, de Jong, Neres stanno ricevendo offerte da tutte le parti, alla lunga lista si aggiunge anche Donny van de Beek.

Il centrocampista è stato autore di una grande prestazione contro la Juve in Champions, fase difensiva e fase offensiva a dir poco perfette contro una delle candidate alla vittoria finale. Anche la stagione è da incorniciare, con 14 gol e 10 assist che hanno fatto drizzare le orecchie di tantissimi club. Anche due italiane pensano a lui, e sono Milan e Roma. I due club hanno infatti sondato il terreno e vorranno farlo anche in estate per cercare di cogliere l’occasione. Più che occasione però si tratterà di una trattativa davvero infuocata, con una base di 40 milioni dai quali partirà una vera e propria asta al rialzo.