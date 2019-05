Ajax-Tottenham highlights e gol: le azioni salienti della semifinale di ritorno della Champions League 2018/2019

Ajax-Tottenham highlights e gol: i momenti principali della semifinale di ritorno della Champions League 2018/2019. Alla ‘Johan Cruijff ArenA’ di Amsterdam, l’Ajax di Erik ten Hag sfida gli ‘Spurs’ di Mauricio Pochettino nella gara che stabilirà la seconda finalista della competizione. Nella partita d’andata, giocata la scorsa settimana a Londra, gli olandesi vinsero per 1 a 0 grazie alla rete di van de Beek. ‘Lancieri’ con due risultati su tre per la qualificazione; alla squadra inglese, invece, servirà vincere con almeno due reti segnate. In caso di 0-1 finale si procederà ai tempi supplementari e, con eventuale perduranza del risultato, ai calci di rigore. Chi avrà la meglio sfiderà il Liverpool nella finale in programma sabato 1° giugno al ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid.

Al 5′ pt arriva il vantaggio dell’Ajax con De Ligt! Splendido stacco del centrale che incorna perfettamente sugli sviluppi del corner! Difesa degli Spurs colpevole, marcatura imbarazzante.

Al 35′ pt arriva il raddoppio! Tre contro tre letale, con Van de Beek che serve Tadic, che a sua volta aspetta e trova Ziyech: il marocchino punisce Lloris e fa impazzire la Johan Cruijff Arena.

Al 10′ st il Tottenham accorcia le distanze con un bellissimo contropiede. Tunnel di Rose su De Ligt che lancia in campo aperto Dele Ali. L’inglese prova a rientrare sul sinistro al limite dell’area ma serve inavvertitamente il suo compagno di reparto Lucas Moura che batte Onana con un tocco di punta angolato

INCREDIBILE ALLA JOHAN CRUYFF ARENA! IL TOTTENHAM PAREGGIA CON LUCAS MOURA! Apertura per Trippier sulla destra, cross basso per Llorente che devia verso la rete ma trova un miracolo di Onana a dire di no. Il portiere però non tiene la sfera, Lucas la raccoglie, la nasconde a tutti i difensori e col mancino scarica all’angolo di sinistra