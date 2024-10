Conflitto in Medio Oriente: CR7 e compagni NON VOGLIONO giocare in IRAN

Champions League asiatica: l’Al-Nassr di CR7 e Pioli devono affrontare gli iraniani dell’Esteghlal, ma l’escalation del conflitto in Medio Oriente…

L’escalation nel conflitto in Medio Oriente, con il lancio dei missili dall’Iran su Israele spaventa l’Al-Nassr di CR7 e Stefano Pioli. Come riportato da Al Riyadiya, la squadra saudita dovrà affrontare il prossimo 22 ottobre l’Esteghlal, squadra di Teheran, nella Champions League asiatica.

La squadra però ha il timore, fondato, di andare a giocare in Iran: per questo motivo la squadra sta parlando con l’AFC, la federazione asiatica, per il trasferimento della partita in un campo neutro. Non sarebbe una novità: i rapporti non idilliaci tra i due paesi infatti hanno fatto in modo che dal 2016 le partite tra squadre saudite e iraniane si giocassero già in campo neutro tra Qatar, Oman e Emirati Arabi, una misura di sicurezza revocata solo lo scorso anno.