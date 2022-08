Farioli: «Kim? Grande acquisto per il Napoli ha bisogno di tempo. Obiettivi? Quello che ci guida è come vogliamo arrivarci»

Francesco Farioli, allenatore dell’Alanyaspor, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Francesco Farioli, allenatore dell’Alanyaspor, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Battuto Montella e Pirlo? Non conta tanto chi si ha davanti ma i punti. Siamo stati bravi e fortunati a cogliere questi momenti. Contro il Karagumruk abbiamo preparato la partita in modo diverso rispetto al nostro modo solito di giocare. Avevamo tante assenze e ho dovuto anche cambiare modulo. Ho cercato di complicare le loro pressioni. Noi siamo più avanti nel lavoro rispetto a loro».

OBIETTIVI – «Siamo in costruzione difficile dirlo. Sarà un anno di transizione perché sono andati via diversi giocatori. Ci sono diverse squadre più avanti di noi come budget. Quello che ci guida è come vogliamo arrivare al nostro obiettivo».

CALCIO – «La Laurea è una conseguenza del mio modo di essere e questo si riflette sul modo di allenare. Per vincere le partite si deve passare da una strada in cui credo e mi piace pensare che ci sia tanto lavoro per rendere il calcio più semplice possibile».

KIM – «Giocatore di grande applicazione. Il passaggio alla Serie A non sarà facile e raccogliere l’eredità di Koulibaly nemmeno, ma a grande carattere. Ha bisogno di fiducia».