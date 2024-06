Italia-Albania, Djimsiti: «Azzurri favoriti per due RAGIONI. Broja è un grande talento. Io contro SCAMACCA? Se giochiamo sì... L'ATALANTA ci ha dato QUESTA motivazione...»

Le parole di Berat Djimsiti, difensore dell’Albania e dell’Atalanta, sulla sfida contro l’Italia nei prossimi Europei

Sarà uno dei protagonisti del primo incontro dell’Europeo per le due nazionali di Italia ed Albania, sabato 15 giugno alle ore 21. Berat Djimsiti racconta le sue sensazioni a La Gazzetta dello Sport.

ITALIA FAVORITA SABATO – «Dico sì perché conosco il potenziale tecnico di una squadra che tre anni fa festeggiava l’Euro e di un calcio ben sintetizzato da quello che hanno fatto i club in Europa. Dopo il 2021 la Nazionale ha avuto alti e bassi, ma è un’ovvietà dire che non dobbiamo sottovalutarla, ma rispettarla: è sempre l’Italia».

LA STAGIONE DI RAMADANI AL LECCE – «Molto buona: in campo dà sempre tutto e la scelta di venire in Italia, in una squadra come il Lecce, è stata importante. Può giocare anche a livelli più alti».

BAJRAMI – «Lui è un multiruolo, in nazionale ha giocato anche esterno sinistro e destro: un vantaggio. Ma credo che il suo ruolo preferito sia dietro le punte».

BROJA – «Grande talento, da sfruttare meglio con il lavoro: deve crescere a livello internazionale. Se la giocherà con Daku e Manaj».

CI SARA’ IL DUELLO CON SCAMACCA – «Se giochiamo, magari sì: ma non sarà una sfida decisiva. Intanto sono felice per questa sua convocazione, la merita tutta»

SCAMACCA IL PIU’ PERICOLOSO DEGLI AZZURRI – «Non serve che dica io quanto è forte Gianluca: si è visto, no?».

LA VITTORIA DELL’EUROPA LEAGUE – «Sì, abbiamo fatto una grande cosa: ci abbiamo creduto e sarà la miglior motivazione per credere a grandi cose anche ora».