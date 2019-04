Albania, ora è ufficiale: Edy Reja è il nuovo CT della nazionale!

Dopo l’esonero di Panucci, arriva l’ufficialità: Edy Reja nuovo CT dell’Albania. Ecco le sue prime dichiarazioni!

Lo ha annunciato ufficialmente la Federazione: Edy Reja è il nuovo CT dell’Albania. Il tecnico subentra quindi sulla panchina della selezione albanese dopo l’esonero di Christian Panucci.

Ecco le prime parole di Reja:«Ho firmato un contratto fino a novembre, poi vedremo in base a come sarà andata. Di solo firmo per un solo anno, perchè devono essere i risultati a parlare. Volevo guidare una nazionale e l’Albania mi ha dato questa possibilità. Voglio salutare Panucci e ringraziarlo per il lavoro svolto, spiace che sia andato via. Sono orgoglioso di essere stato contattato, il lato finanziario per me è sempre stato in secondo piano. Adesso abbiamo in obiettivo: fare bella figura. L’albania è un posto bellissimo in cui vivere, voglio restare qui per sapere tutto ciò che succede. Abbiamo del potenziale, penso che si possa fare bene».