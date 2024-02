Aldo Serena: «Inter Juve: Lautaro leader, Vlahovic all’inizio sentiva il peso della maglia»

Aldo Serena, doppio grande ex di Inter e Juve, ha parlato al Corriere della Sera in vista del match di San Siro

Da grande attaccante qual è stato, oltre ad avere vestito le maglie di Inter e Juventus, Aldo Serena racconta sul Corriere della Sera cosa sarà il Derby d’Italia di questa sera.

MATCH DECISIVO – «No, nemmeno nell’eventualità di una sconfitta dei bianconeri. Le partite di Champions in primavera porteranno via energia all’Inter e i bianconeri ne sono consapevoli. Ho giocato a Torino, lì prevale la mentalità di credere al successo finché la matematica rende il sogno possibile».

COPPIE D’ATTACCO – «La qualità degli attacchi come quelle delle difese non sono così differenti. Il gap si manifesta sulla forza e sulle caratteristiche dei centrocampisti. L’Inter ha una mediana composta da giocatori costruttori, la Juve da incursori. E poi alla Juve manca un calciatore dal profilo unico. Un regista come Pirlo. I nerazzurri hanno Calhanoglu, abile nel lancio lungo e nei passaggi filtranti».

LAUTARO E VLAHOVIC – «Il Toro da quando è capitano è un leader, oltre che essere un attaccante completo. Dusan all’inizio ha avvertito il peso della maglia, è andato in confusione. Ora è in fiducia. Avrei un consiglio da dargli. Stia vicino a Yildiz in allenamento, affinché il compagno lo conosca meglio e ne impari i movimenti»