Del Piero: «Rigori al Mondiale? Speri che quello prima di te sbagli»

Alessandro Del Piero racconta i rigori del Mondiale 2006. Ecco le parole dell’allora numero 7 azzurro, perfetto dal dischetto

Alessandro Del Piero racconta i rigori del Mondiale 2006, in una diretta Instagram con Ezio Greggio.

RIGORI MONDIALI – «In quei momenti ti vengono in mente mille pensieri. Segui i tuoi compagni, tiri giù tutte le preghiere che puoi. Quando tirano gli altri dici: “Speriamo che sbaglino, vai Gigi para”. Poi ti viene l’ansia, speri che quello prima di te sbagli perché ti toglie responsabilità. Quella camminata è devastante, ti gira nella testa tutto. Ti passa il destino della tua squadra. Ad un certo punto mi sono detto: “Dai su, ma quante persone la staranno vedendo? Poi mica se la prendono se sbaglio un rigore…”. Mi è venuto questo in mente. Quando ho preso il pallone ho detto: “Ho aspettato questo momento tutta la vita”. Ho scelto all’ultimo dove calciarlo, durante la rincorsa. Mi sono detto: “Fai quello che devi fare, fai il tuo meglio, andrà come deve andare”. Siamo stati perfetti dal dischetto».