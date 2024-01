Zerbin, la notte magica di Ryhad prima del volo a Frosinone

Zerbin, cominciamo da Ryhad: una notte magica, sognata, cercata, voluta. Due gol alla Fiorentina prima di salutare, direzione Frosinone

Il Napoli ‘scopre’ Alessio Zerbin proprio a pochi giorni dai possibili saluti. L’esterno offensivo è entrato nella ripresa della gara contro la Fiorentina e ha trovato due gol in una manciata di minuti (3 a 0 il risultato finale). Da opportunista il primo, con il rischio di dover uscire per una botta alla testa sul palo. Di qualità e di voglia il secondo con la cavalcata e il destro a infilare Terracciano. Due gol per farsi notare, ma è chiaro che con l’arrivo di Ngonge, ora l’esterno posso salutare. E il biglietto è già scritto…

Zerbin e la situazione mercato

Quale futuro per Zerbin? Beh nei giorni scorsi si è parlato tanto del classe ’99 e del suo possibile arrivo al Frosinone. In questo senso, nonostante la doppietta, non dovrebbe cambiare nulla in ottica calciomercato. I ciociari dovrebbero riabbracciare l’esterno offensivo per concedergli più minutaggio.

La carriera dell’esterno

La carriera di Alessio Zerbin parte da lontano. Da piccolo cresce tra Inter e Novara, ma per entrambe le squadre non è fisicamente pronto. Il passo è un salto indietro, al Suna in Serie D. Tra i dilettanti cresce nel settore giovanile prima di essere visionato dal Gozzano. Gioca e fa il suo esordio da sotto età e dimostra subito di avere le carte in regola per poter fare un salto avanti. Juve, Inter e Napoli gli mettono gli occhi addosso ma sono gli azzurri con Giuntoli a strapparlo alla concorrenza. Poi i prestiti alla Pro Vercelli, al Frosinone con la cavalcata della promozione e il ritorno in Campania. Il biglietto per Ryhad è un volo di sola andata, perché al ritorno ad attenderlo dovrebbe essere Di Francesco con il suo Frosinone.