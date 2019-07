Algeria, Mahrez e la voglia di essere leader

Riyad Mahrez è un trascinatore dell’Algeria. Si tratta del giocatore offensivo forse più talentuoso della squadra

Dopo un’annata in chiaroscuro a Manchester, Mahrez cerca rilancio in Coppa d’Africa con la sua Algeria. L’ex Leicester è il principale uomo offensivo de Les Fennecs, con cui ha già segnato 2 gol in questa competizione.

Il mancino ama essere mandato all’1 vs 1 contro l’avversario, situazione in cui Mahrez sa temporeggiare e saltare l’avversario con break improvvisi. Buona parte delle speranze dell’Algeria passano dai suoi piedi.