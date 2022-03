Algeria senza Mondiali, Bennacer: «Il calcio è magico ma a volte ingiusto. Abbiamo vinto insieme, siamo caduti insieme e ci rialzeremo»

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha scritto un messaggio su Twitter al popolo algerino dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.

IL TWEET – «Miei fratelli e sorelle algerini, il calcio è uno sport magico ma a volte crudele e ingiusto. Come molti, sono sconsolato dopo la sconfitta di ieri. Ma una cosa è sicura, sono e sarà sempre fiero di battermi per voi. Grazie per il sostegno che ci date nella buona e nella cattiva sorte. Ci rendete ancor più fieri di rappresentare l’Algeria. Questa sconfitta fa male e sarà difficile da dimenticare, ma bisogna voltare pagina e pensare alle prossime sfide. Restiamo uniti, arriveranno giorni migliori. Abbiamo vinto insieme, siamo caduti insieme e ci risolleveremo insieme»