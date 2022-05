Alisson si sente ancora romanista: «Sono sicuro che vinceremo». Il messaggio del portiere del Liverpool

Alisson Becker, portiere del Liverpool ex Roma, ai microfoni di Sky Sport carica la sua ex squadra in vista della finale di Conference League.

Sarebbe bellissimo festeggiare Champions con il Liverpool e Conference con la Roma. In bocca al lupo alla Roma, sono sicuro che sarà una grande gara e che vinceremo. Io sono un tifoso in più.“Purtroppo non ho vinto nessun titolo e questo mi dispiace. Ma io e la famiglia amiamo Roma. I tifosi sono meraviglios