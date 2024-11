All Blacks nello stadio della Juve, John Kirwan: «sarà una esperienza bellissima, Del Piero sarebbe stato un ottimo 10 anche nel Rugby»

Le parole di John Kirwan, doppio ex degli All Blacks e dell’Italia, in vista della sfida di rugby allo stadio della Juve

Sabato sera all’Allianz Stadium di Torino, impianto della Juve, ospiterà la sfida di Rugby tra gli All Blacks e Italia. Della partita di quelli tutti in nero a casa dei bianconeri, ne ha parlato al La Stampa John Kirwan, doppio ex della sfida: ex stella dei neozelandesi con un passato da allenatore degli Azzurri.

ALL BLACK ALL’ALLIANZ STADIUM – «Bellissimo giocare nello stadio della Juventus, tutta la mia famiglia è juventina. Mio figlio Nico quando aveva 5 anni tornò a casa e mi disse: papà, tifo per la Juventus. Ma come, gli risposi, abitiamo a Treviso, a quattro ore e mezza di macchina… Non avevo capito come funziona in Italia».

FIGLIO NICO CALCIATORE – «Sì, terzino sinistro e capitano del Padova. Io sono amico di Alex Del Piero che verrà a vedere la partita. È un grande appassionato di rugby, sarebbe stato un10 perfetto anche con la palla ovale».

L’ALTRO FIGLIO CYCLOR DI LUNA ROSSA – «Mi piace il calcio e sono andato a Barcellona a guardare la vela, ma non ci capisco niente, meglio che sto zitto. Francesca sei mesi fa mi ha dato un nipotino, e gli ho subito regalato una palla ovale. Ma porca miseria, mi sono detto, possibile che in famiglia non ci sia neanche un rugbista?».

PERCHÉ VEDERE LA PARTITA DELL’ALLIANZ «Perché c’è l’haka, che è la nostra religione, e perché gli “ABs” dopo vent’anni hanno iniziato una nuova strada. Stanno cercando una nuova identità: come l’Italia del calcio. Il nuovo ct Scott Robertson ha una visione più aperta e moderna, ha impostato un gioco diverso che a me piace tanto, fatto di velocità e qualità individuali».

CHI VINCE – «Gli All Blacks, e bene. L’Italia può fare una grande partita come nel 2009 a San Siro. Ormai sono un po’ latino anch’io, so che dipende da come si presenterà la squadra. Ma sono convinto che daranno tutto. Spero in un grande spettacolo».