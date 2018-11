Allan e la foto con Alex Sandro che fa infuriare i napoletani – FOTO

Allan è stato convocato in Nazionale. Il brasiliano ha scattato una foto con Alex Sandro e alcuni tifosi napoletani non l’hanno presa bene

Grande festa per Allan, centrocampista del Napoli, convocato per la prima volta nel Brasile. Il centrocampista brasiliano, uno dei migliori in Italia (e non solo) nel suo ruolo, ha ricevuto la prima convocazione e ha scattato una foto con Alex Sandro, direttamente dal ritiro della Nazionale verdeoro. Alex Sandro, terzino sinistro della Juve, non era stato inizialmente convocato da Tite ma ha raggiunto il ritiro a causa dell’infortunio di Marcelo.

I due sono stati ritratti sorridenti ma alcuni tifosi del Napoli non hanno apprezzato e hanno attaccato il giocatore: «Non abbracciare Alex Sandro, è uno sporco juventino», oppure: «staccati subito da quell’individuo, che ti infetta con la juventinità, e poi porta pure sfiga, dagli un calcio e non farti toccare». Insomma, è lotta Scudetto tra Juventus e Napoli anche in Brasile.