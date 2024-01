Allegri 300 vittorie in Serie A. Ecco qual è il suo prossimo obiettivo

Allegri fa 300 vittorie in Serie A e ora in testa ha un chiaro obiettivo: la Top 10 della classifica con i tecnici più vincenti

Allegri fa 300. 300 vittorie in Serie A, confermandosi saldo al terzo posto della classifica degli allenatori più vittoriosi del nostro campionato.

Decimo posto per Fulvio Bernardini con 219 vittorie, al nono gradino troviamo mister Mazzone che su una sterminata lista di squadre allenate ha portato a casa 227 successi. Ottavo posto per Gasperini con 239 vittorie, segue Capello che sulle panchine di Milan, Roma e Juve porta il suo bottino di gare vinte a 252. Sesto classificato Nils Liedholm con 270 vittorie, mentre al quinto posto troviamo Carletto Ancelotti con 5 vittorie in più: 275.

Ai gradini del podio: Spalletti con 288 successi e al momento in stand by perché impegnato sulla panchina della Nazionale. Terzo posto, come detto Allegri, che ha messo nel mirino Nereo Rocco che ha solo due vittorie in più rispetto a lui. Guida la classifica l’inarrivabile – al momento – Trapattoni con ben 352 vittorie in serie a.