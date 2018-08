Massimiliano Allegri soddisfatto del mercato bianconero: il tecnico della Juventus non chiede ulteriori rinforzi ed apre alla possibilità di lanciare qualche giovane in squadra

Prima o poi sconfitta doveva essere e sconfitta è stata: la Juventus estiva, quella farcita di seconde linee, chiude la tournée americana perdendo per 3 a 1 contro il Real Madrid. Una partita che fa poco testo, come del resto tutte le altre: molti dei big bianconeri (e dei Blancos) non erano ovviamente presenti. Qualche spunto interessante in sé per sé comunque la gara lo ha regalato, come le parole a fine partite di Massimiliano Allegri, che ha parlato anche di calciomercato… «La società ha fatto gli acquisti che doveva fare – ha spiegato il tecnico juventino – . Ancora altri? Siamo già competitivi così, non vedo l’ora di iniziare. Cristiano Ronaldo? È il miglior giocatore del mondo insieme a Leo Messi: non vedo l’ora di poterlo allenare».

Con il ritorno di Leonardo Bonucci, oltre all’attacco, anche la difesa pare a posto: lo conferma lo stesso Allegri, che però non chiude a qualche possibile novità in vista della nuova stagione. «Con Bonucci ora abbiamo cinque giocatori per due ruoli (al centro della difesa, ndr): avremo una lunga stagione, quindi giocheranno tutti. Qui negli USA parecchi giovani si sono messi in mostra, potrebbero anche avere spazio in campionato», ha spiegato il mister bianconero in riferimento probabilmente anche a Nicolò Fagioli, uno dei ragazzi della Primavera a cui ieri è stata data fiducia nella seconda frazione di gara.