Allegri a Sky: «Emozionato di tornare in Champions. Sul litigio con Spalletti...»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Malmoe.

MALMOE JUVE – «E’ una partita importante, dopo 2 anni sono emozionato a tornare in champions. è una partita difficile, in Europa è sempre difficile. dopo l’Europa penseremo a raddrizzare il campionato, lo riaddrizzeremo».

COSA MANCA – «Innanzitutto bisogna rimanere sereni perchè abbiamo fatto delle buone partite a tratti, però abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali che ci possono stare nell’arco di una stagione. se mi avessero detto così tutti insieme no, ma p capitato e bisogna raddrizzare. dobbiamo lavorare con serenità. non è che se avevamo 7 o 9 punti la Juventus aveva ammazzato il campionato. il campionato sarà equilibrato, non ci sarà una squadra di valore assoluto che può ammazzare il campionato. nel giro di un mese e mezzo dobbiamo rientrare nel giro delle prime posizioni».

BERNARDESCHI – «Ha avuto un colpo sabata in partita, ha sentito dolore al ginocchio, niente di grave ma non riusciva a calciare la palla ho preferito a lasciarlo a casa. chiesa non era tranquillo col problema flessore. rischiare di perdere giocatori per un mese…è meglio lasciarlo a casa».

LITIGIO SPALLETTI – «Ogni tanto bisticciamo da toscani, ma non è successo niente».