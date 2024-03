Allegri Juve, Capello: «L’allenatore deve decidere gli acquisti»

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista, ha parlato del futuro di Allegri alla Juve a La Gazzetta dello Sport

Il weekend ha acceso ancora di più il dibattito su Massimiliano Allegri dopo le polemiche di Juve-Genoa. Sulla situazione del mister bianconero interviene su La Gazzetta dello Sport Fabio Capello, che sulla panchina bianconera c’è stato dal 2004 al 2006.

I PROBLEMI – «Innanzitutto, facciamo una premessa: Allegri fino al derby d’Italia ha fatto i miracoli mantenendo la Juventus in scia all’Inter. Tra le due squadre non c’è paragone a livello di qualità. E anche il Milan, adesso secondo in classifica, ha una rosa più competitiva rispetto a quella bianconera».

PUNTARE SUL 3-4-3 PER CHIESA – «Sul fatto che Chiesa sia più pericoloso partendo dalla fascia, non ci sono dubbi. Federico vive di dribbling, velocità, strappi e quando inizia largo è avvantaggiato. Al centro, invece, è più marcabile. Però che giocatori ha Allegri per costruire un eventuale tridente con Chiesa e Vlahovic? Yildiz è un talento, ma è agli inizi. Kean è appena rientrato dall’infortunio. Forse l’unico che potrebbe giocare dalla parte opposta a Chiesa, è Cambiaso. Ma se Allegri insiste con il 3-5-2 è perché pensa di avere più equilibrio e garanzie: nessun allenatore si fa male da solo».

QUANTI ACQUISTI DA FARE – «Almeno 4, ma di primo livello. Andranno concordati tra tecnico e società. L’allenatore deve avere voce in capitolo sugli acquisti».

KOOPMEINERS – «Bel giocatore, ma va testato con una maglia pesante come quella della Juventus. Ai bianconeri, però, di centrocampisti di livello ne serviranno almeno due. Poi un terzino e un attaccante o un’ala che salti l’uomo e crei superiorità numerica».

GIUNTOLI CONFERMA ALLEGRI MA... – «Sono dichiarazioni un po’ contraddittorie. Uno, Allegri, chiede una risposta. Giuntoli ne parla in televisione, però non in privato… Schermaglie».