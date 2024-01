Allegri Juve sarà il rebus più grande da qui alla fine della stagione: tanti i dubbi sul futuro dovuti anche alle sirene dall’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tutti sono convinti che il tecnico bianconero o rinnoverà il proprio contratto entro la prossima stagione oppure troverà con la società una soluzione consensuale per un’uscita anticipata. La sensazione è che non inizierà una nuova stagione con il contratto in scadenza.