Massimiliano Allegri è pronto a dire sì alla sua Ambra ma anche alla sua ‘seconda’ Signora: la Juventus

Doppio matrimonio in estate per Massimiliano Allegri? L’allenatore della Juventus potrebbe sposare Ambra Angiolini e potrebbe sposare, ancora una volta, la Signora, la Juve. Il tecnico in estate potrebbe sposare la donna della sua vita e potrebbe dare vita a una nuova epopea in bianconero, stile Trapattoni, continuando ad allenare la Vecchia Signora per il sesto anno consecutivo (il contratto attuale scadrà nel 2020). Tutto, come ripetuto spesso e volentieri dall’allenatore toscano, dipenderà dalle motivazioni.

«Ho un contratto e sono contento di stare qui. E’ una questione di stimoli, in questo momento il futuro è una cosa alla quale non penso, penso solo al presente che è fatto di campionato, Champions e Coppa Italia» ha detto nel recente passato Max. Al momento, secondo Tuttosport, il tecnico sembra aver spazzato via le voci su un possibile addio a fine stagione e, di conseguenza, ha allontanato le voci sul possibile approdo-ritorno di Zinedine Zidane in bianconero. Max pensava che il suo ciclo si stesse per chiudere ma l’arrivo di Cristiano Ronaldo e le rinnovate ambizioni della società bianconera gli hanno ridato entusiasmo e voglia di continuare.