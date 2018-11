Quando Allegri batteva la Juve con il Cagliari (per tre volte)

Massimiliano Allegri vivrà una serata da ex sabato sera. Juve-Cagliari non è una sfida come le altre per l’allenatore bianconero

Sabato sera la Juventus scenderà in campo per affrontare il Cagliari. Le due società hanno ottimi rapporti, come testimoniano i tanti affari di mercato allestiti nelle ultime stagioni, ma quella di sabato non sarà una sfida come le altre per Massimiliano Allegri. Il tecnico vanta un passato da giocatore e da allenatore rossoblù. Negli ultimi 25 anni i sardi hanno ottenuto due noni posti (miglior risultato) e in entrambe le occasioni c’era Max: in campo nel 1994-1995 e in panchina nel 2008-2009. Da giocatore sotto la guida di Oscar Washington Tabarez, giocò nel Cagliari della UEFA, da allenatore ha trovato l’ultima vittoria del Cagliari in casa della Juve.

Il bilancio di Max, da ‘cagliaritano’ contro la Juve non è niente male, considerando i valori delle due squadre: 3 vittorie e 3 sconfitte. Nel ’95 coi gol di Oliveira, Muzzi e Valdes ma anche la sconfitta per 3-1 che regalò lo Scudetto alla Juve, non prima che Max provasse a rovinare la festa con il gol del momentaneo pareggio (un altro gol arrivò nel ’93 quando giocava col Pescara). Max era in panchina il 1° febbraio del 2009, quando il Cagliari sbancò Torino vincendo per 2-3 con le reti firmate da Biondini, Jeda e Matri (la vittoria a Torino mancata da 40 anni, dal 1968 quando a firmarla furono Riva e Boninsegna). L’ultimo successo l’anno seguente, ma in Sardegna, con il 2-0 firmato Nenè e Matri. Quattro anni e mezzo nel Cagliari da allenatore e giocatore per Max, con 129 presenze totali e tanto bei ricordi.