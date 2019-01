Allegri lascia la Juventus? In Spagna sono sicuri: il tecnico andrà in Premier o al Real. La Juve avrebbe già sondato Zidane

Clamoroso colpo di scena in casa Juventus? Fabio Paratici ha parlato nei giorni scorsi elogiando Max Allegri ma in casa bianconera è tutto in divenire e può succedere qualcosa da un momento all’altro, come accaduto proprio con Beppe Marotta, che ha lasciato la Juve in un progetto ad ampio raggio che prevede il rinnovamento delle forze. In questo contesto può essere inserita la novità che arriva dalla Spagna: secondo Francesc Aguilar, giornalista spagnolo, Max Allegri lascerà la Juve al termine della stagione.

Il tecnico è legato alla Juve da un contratto fino al 2020 ma non ha mai chiuso le porte a un addio, a un futuro all’estero. Max è stato tentato dal Real Madrid in estate. Il tecnico ha rifiutato i Blancos ma Perez potrebbe tentare un nuovo assalto a giugno, per il dopo Solari. Attenzione poi al richiamo della Premier League con il Manchester United che vuole rifondare dopo il fallimento di Mourinho. E la Juve? Nessun allarme in casa bianconera. a Juventus avrebbe già sondato Zinedine Zidane, ex calciatore bianconero, come possibile sostituto del tecnico livornese.