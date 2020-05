Allenamento Juve, domani giorno di riposo concesso da Sarri

Domani i giocator della Juve non saranno in campo alla Continassa: per loro infatti ci sarà un giorno di riposo concesso da Sarri

Domani i giocatori della Juve non saranno in campo alla Continassa per le sedute di allenamento individuali facoltative.

La squadra, infatti, usufruirà di un giorno di riposo. Lunedì, da decreto, sarebbe il primo giorno disponibile per gli allenamenti di squadra. Il Protocollo, però, non è stato accettato dalla Lega di Serie A e dai club, che hanno chiesto modifiche: per questo, non si sa ancora cosa succederà nella nuova settimana.