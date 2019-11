Allenamento Juve pre Atletico: Bernardeschi e de Ligt in gruppo. Lungo colloquio CR7-Sarri

Allenamento Juve pre Atletico Madrid: i bianconeri preparano la sfida di Champions League contro i Colchoneros.

La Juve ha svolto alla Continassa il consueto allenamento di rifinitura alla vigilia del match di Champions League con l’Atletico Madrid. Buone notizie per Sarri: Cristiano Ronaldo, Bernardeschi e De Ligt sono regolarmente in gruppo per la seduta. Assenti in campo, invece, Alex Sandro, Rabiot e Douglas Costa.

Piccola curiosità: prima della seduta odierna è andato in scena un lungo colloquio tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo prima del fischio d’inizio dell’allenamento odierno.