Allenatore Barcellona: Koeman in pole, domani si riunisce la giunta direttiva

Ronald Koeman rimane il favorito per diventare il nuovo allenatore del Barcellona: domani si riunisce la giunta direttiva

La giunta direttiva del Barcellona si riunirà domani ed è pronta a fare piazza pulita dopo l’autentica disfatta contro il Bayern Monaco. Il primo a saltare sarà il tecnico Quique Setien e pronto a prenderne il posto c’è Ronald Koeman.

L’attuale ct dell’Olanda è il favorito numero uno per sedersi sulla panchina blaugrana. Più defilati Pochettino e Xavi. Come riporta Gianluca Di Marzio sono vicini all’addio anche Oscar Grau, amministratore delegato del club catalano, ed Eric Abidal, segretario tecnico. Il presidente Bartomeu, inoltre, dovrebbe chiedere le elezioni anticipate per il mese di novembre.