Allenatore Chievo, Marcolini in pole per la panchina gialloblù

Allenatore Chievo, spunta il nome di Marcolini: l’ex centrocampista ha giocato per i rossoblu dal 2006 al 2011

Il Chievo Verona, dopo undici anni di Serie A, ripartirà dalla Serie B, dopo una stagione partita male e finita peggio. Il presidente Campedelli è alle prese con la ricerca del nuovo allenatore, dopo l’addio quasi certo di Di Carlo.

Spunta un nome forte per la panchina gialloblù, ovvero quello di Michele Marcolini. Secondo il Corriere di Verona, l’ex centrocampista sarebbe in pole position per sedersi sulla panchina del Chievo.