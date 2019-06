Allenatore Frosinone, i ciociari hanno individuato il dopo Baroni

Allenatore Frosinone, i ciociari hanno individuato il profilo ideale da cui ripartire dopo l’addio a Baroni arrivato ieri

Il Frosinone guarda avanti. E, all’indomani dell’addio consumato con mister Baroni, lavora per preparare la nuova stagione. Quella che vedrà i ciociari nuovamente in Serie B, dopo la retrocessione maturata quest’anno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24.com, infatti, c’è un chiaro favorito per la panchina.

Si tratta di Aurelio Andreazzoli, a sua volta retrocesso con l’Empoli dopo una stagione però brillante per gioco e talenti lanciati nel calcio che conta. Il tecnico ex Roma lascerà i toscani e, al momento, risulta nettamente preferito all’opzione Juric in casa Frosinone.