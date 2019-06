Allenatore Frosinone, corsa a tre per la panchina: Grosso, Nesta e Inzaghi

Allenatore Frosinone, il presidente Stirpe ne seleziona tre per il dopo Baroni: Inzaghi, Nesta e Grosso. Ecco chi è in vantaggio

La situazione panchine in Serie B è ancora in via di definizione. Dopo l’addio di Baroni, Stirpe cerca un nuovo allenatore per il Frosinone. Il ballottaggio è tra ex campioni del mondo: Grosso, Nesta e Inzaghi. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il patron dei ciociari vorrebbe puntare su Fabio Grosso.

Dopo l’avventura sulla panchina del Verona ed essere stato vicino a quella del Perugia (che poi ha virato su Oddo), l’ex Campione del Mondo è alla ricerca di un nuovo progetto. Tuttavia, Grosso ha un problema sull’ingaggio che si è gonfiato dopo la promozione in Serie A ottenuta da Aglietti. Ora bisognerà trovare la via della buonuscita con il presidente Setti.