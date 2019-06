Serie B, la carica dei Campioni del Mondo 2006 sulle panchine della cadetteria: in corsa Inzaghi, Nesta e Grosso

Una manciata di panchine. Quelle che restano ancora libere in Serie B in vista della nuova stagione. Quelle di società che – per uno strano scherzo del destino – hanno messo nel mirino addirittura tre Campioni del Mondo 2006.

Perché il Benevento è sempre più vicino ad offrire la propria a Pippo Inzaghi dopo l’esonero dal Bologna. Ed il Frosinone, che pure ambiva a SuperPippo, valuta ora la figura di Fabio Grosso. Allo Spezia, invece, dopo l’addio di Marino la principale candidatura è quella di Alessandro Nesta, in uscita da quel Perugia finito nelle mani di… Massimo Oddo, un altro degli eroi di Berlino.