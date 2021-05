Allenatore Lazio, in lista anche Pirlo: la situazione

Andrea Pirlo è in cerca di una nuova panchina. L’ex allenatore della Juventus sarebbe finito nel mirino della Lazio

L’addio di Andrea Pirlo alla Juve non è ancora ufficiale ma è solo questione di ore: il tecnico, dopo un solo anno passato alla guida della Vecchia Signora, saluterà per far spazio a Massimiliano Allegri. L’ex centrocampista resterà dunque senza club ma nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche alla Lazio, vedova di Simone Inzaghi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Come rivela il Corriere dello Sport, il Maestro sarebbe una delle ipotesi per la panchina biancoceleste: si tratta di un’ipotesi ma in questo folle mercato, tutto può succedere.