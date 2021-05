Allenatore Lazio, Mihajlovic in pole: tutti i nomi sulla lista biancoceleste

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, la Lazio è a caccia del nuovo allenatore: Mihajlovic è in pole, ma in lista ci sono altri nomi

Dopo l’addio di Simone Inzaghi alla Lazio, si apre il casting per il nuovo allenatore. Già da qualche settimana Lotito si stava guardando intorno, consapevole dei rapporti incrinati con il tecnico piacentino. Ora che la separazione è ufficiale i contatti con i possibili sostituti saranno ancora più fitti.

In pole resta Mihajlovic, con un passato in biancoceleste e un forte legame con l’ambiente e con il presidente stesso. Il suo ingaggio alla Lazio sarebbe di 2 milioni con bonus per raggiungere i 2.5. L’ingaggio potrebbe essere di due anni con opzione per il terzo. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti. In lista per la panchina anche altri nomi, come Mazzarri e Sarri.