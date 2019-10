Allenatore Sampdoria, si defila Pioli. Iachini non convince, sale De Biasi

Allenatore Sampdoria, si defila Pioli che attende la chiamata del Milan. Non convince Iachini, adesso la prima scelta è De Biasi

Salutato ufficialmente Eusebio Di Francesco, adesso per la Sampdoria inizia il casting per il nuovo allenatore. Stefano Pioli era il nome forte, ma il tecnico sta aspettando la proposta del Milan.

Non convince in pieno Giuseppe Iachini, chiamato solamente dal dirigente Riccardo Pecini. È per questi motivi che salgono le quotazioni di Gianni De Biasi, reduce dall’ultima esperienza in Spagna con l’Alaves.