Allenatori italiani all’estero: Conte prepara lo spareggio Champions

Il Tottenham di Conte pareggia a Liverpool e si prepara per lo spareggio contro l’Arsenal. Ancelotti perde il derby

Per Antonio Conte sarà una lunga settimana. Dopo il pareggio contro il Liverpool, finalista di Champions League, è previsto un vero e proprio spareggio per la Champions League: nel prossimo turno affronterà l’Arsenal, distante quattro punti e attualmente al quarto posto. Gli Spurs tenteranno l’assalto decisivo ai Gunners, per il tecnico italiano all’estero sarà una delle ultimissime possibilità di entrare nella competizione europea del prossimo anno. Anche per Domenico Tedesco la situazione è molto simile, anche se ha un piede e mezzo in Champions: il suo Lipsia ha travolto l’Augusta, il traguardo è davvero ad un passo. L’allenatore di Rossano ha due punti di vantaggio sul Friburgo, ma nell’ultimo turno di Bundesliga affronterà il Bielefeld già retrocesso.

Ancelotti perde il derby

Dopo il trionfo nella Liga nella giornata precedente e il pass per la finalissima di Champions, il Real Madrid perde il derby: la squadra di Ancelotti ha meno motivazioni dell’Atletico, così Simeone fa sua la stracittadina e vince 1-0. E’ ancora più critica, invece, la situazione per Alessio Lisci, nonostante il suo Levante vinca contro la Real Sociedad. La squadra batte la sesta forza del campionato, ma la contemporanea vittoria del Granada ricaccia i rossoblu a cinque punti dalla salvezza. In Russia Vanoli agguanta il secondo successo consecutivo con lo Spartak Mosca grazie al 3-1 in rimonta contro l’Ural, mentre Montella cade a picco: l’Adana Demirspor perde 2-0 anche contro l’Alanyaspor, è addirittura la quarta sconfitta consecutiva.