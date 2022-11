Amarcord Atalanta Inter, quel 3-1 del 2009 targato Doni-Floccari entrato nella storia

Una delle vittorie più ricordate dai tifosi bergamaschi quando si tratta di Atalanta Inter: goal di Floccari e doppietta Doni

Siamo nella stagione 2008/2009, e l’Atalanta guidata da Luigi Del Neri affronta l’Inter per la diciannovesima giornata di campionato. Nel primo tempo non c’è partita e la Dea passa in vantaggio: su una punizione di Manfredini dalla trequarti, Doni da destra di testa mette in mezzo e Floccari controlla nei pressi del dischetto, si gira e di sinistro infila J.Cesar.

Al 28′ l’Atalanta stessa raddoppia con una punizione di Doni deviata in barriera da Ibrahimovic (con la mano). Il tentativo di cambiare di Mourinho con Obinna è seguito dal terzo gol: traversone da sinistra di Valdes e colpo di testa vincente del capitano orobico. Atalanta 3, Inter 0.

Nel secondo tempo i bergamaschi sono superiori su tutta la linea, e l‘Atalanta sfiora il poker prima con Guarente e poi con De Ascentis. La partita finisce per 3-1 (Zlatan siglerà il goal della bandiera verso la fine). I nerazzurri salgono a quota 27 punti in classifica: non lontani dalla zona Europa. Riscritta la storia sotto la pioggia.