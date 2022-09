L’ultima volta che l’Atalanta aveva vinto in trasferta contro il Monza. I nerazzurri chiuderò così il girone d’andata

A Monza la Dea ha disputato ben 11 incontri di cui solo 2 ne sono usciti con una vittoria: l’ultima conquistata durante l’annata 1998-1999.

L’Atalanta di Mutti, Doni e Caccia si dimostra una squadra tutto sommato competitiva, ma al tempo stesso alla ricerca del definitivo salto di qualità: tanto è forte il rendimento interno quanto discontinuo nel momento in cui bisogna giocare lontano da Bergamo. Dall’altra un Monza che nonostante stia lottando per non retrocedere riesce a passare in vantaggio con Smoje al 15′.

I nerazzurri ci mettono 9 minuti a pareggiare con Banchelli grazie ad una ribattuta fortunosa dove c’è di mezzo lo zampino di Doni. Si pensa che gli orobici possano fermarsi qui e invece al 72′ Colombo mette la freccia e sigla il 2-1 finale per l’Atalanta: quarto posto in classifica e favori del pronostico sulla futura promozione in Serie A (sfumata nel girone di ritorno).