Amazon Prime Video, presentata la squadra Champions 2021/22

Amazon Prime Video ha presentato lo staff per l’edizione 2021/22 della Champions league: ecco tutti i nomi

Amazon Prime Video è pronta per accogliere la prossima edizione della Champions League. La piattaforma di streaming online ha presentato la propria squadra:

«Il coordinamento giornalistico sarà affidato a Marco Foroni, in uscita da DAZN dopo una esperienza di tre anni, e le telecronache dei match saranno affidati a Sandro Piccinini e a Massimo Ambrosini per il commento tecnico. A Giulia Mizzoni sarà affidata la conduzione della trasmissione in studio, mentre Alessia Tarquinio seguirà le interviste a bordo campo.

Al termine delle partite ci sarà spazio per gli highlights con tutte le immagini dei due giorni di coppa, e questi saranno affidati a Marco Cattaneo (che resterà anche su DAZN, come Ambrosini e Balzaretti). Tutti gli highlights e tutte le immagini delle partite saranno disponibili anche on-demand a partire dalla giornata successiva su Prime Video.

Tra i talent di Prime Video per lo studio ci saranno Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni e Clarence Seedorf, mentre per la moviola e i commenti sulle scelte arbitrali è stato scelto Calvarese, ex arbitro».