Ambrosini: «Il Milan è stata la mia vita. Ora nel club c’è confusione»

L’ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha parlato dell’esperienza in rossonero e del momento del club milanista

Massimo Ambrosini cuore milanista. L’ex centrocampista ha parlato a Sky Sport delle sua carriera: «Il Milan è stata la mia vita. Quando uno per 18 anni fa tutto quello, al di là degli effetti, è stata la mia vita. A volte per i giudizi che diamo qualcuno si dimentica di quello che c’è stato ma non cancella nulla».

«Ci vogliono chiarezza, idee e condivisione. Da anni si parla di queste cose e di un nuovo progetto ogni anno. Ora al Milan c’è troppa confusione. Io vorrei capire chi prende le decisioni e chi si assume le responsabilità e la società non può permettersi di avere le idee chiare».