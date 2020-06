Amelia: «Mourinho? Pensavo di smettere e invece…» – VIDEO

Amelia, l’ex portiere ha ricordato il periodo in cui approdò al Chelsea e visse la squadra allenata da Mourinho

L’ex portiere Marco Amelia ha parlato del periodo in cui passò in Premier League al Chelsea e fu allenato da Mourinho. Ecco le sue parole.

«Pensavo di giocare gli ultimi anni e fare le ultime esperienze con un’ottica diversa. Per me era un’occiasone di confrontarmi con grandi campioni e vivere quotidiana mento uno degli allenatori migliori in circolazione. Per me è stata scuola, soprattutto quando pensi di voler diventare allenatore».