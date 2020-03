Ancelotti chiama Napoli: Allan e Koulibaly per l’Everton

Ancelotti chiama De Laurentiis per Allan e Koulibaly: appuntamento nelle prossime settimane per i gioielli del Napoli

Carlo Ancelotti cerca rinforzi in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino sia Allan sia Kalidou Koulibaly, vecchie conoscenze durante l’esperienza sulla panchina del Napoli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attuale tecnico dell’Everton ha chiamato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis (come da accordi post esonero) per sondare il terreno. Tutto rimandato.