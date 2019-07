Ancelotti da Dimaro: «James? Non sono né ottimista né pessimista»

Ancelotti da Dimaro: «James Rodriguez? Non sono né ottimista né pessimista»

Il ritiro del Napoli a Dimaro è agli sgoccioli e oggi, con l’arrivo dell’entourage di Nicolas Pepè, la località in Trentino è sotto i riflettori. Mister Carlo Ancelotti è ora in conferenza stampa e, tra le varie domande, non poteva mancare quella su James Rodriguez.

Sull’approdo del giocatore ha detto:«Non sono né ottimista né pessimista, è tra i giocatori che interessano alla società. Vediamo cosa succede. C’è la volontà del Real di cederlo e del Napoli di prenderlo».