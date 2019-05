Ancelotti Napoli, il progetto prosegue senza intoppi: «Ci sarà un valzer di panchine, ma non mi riguarda»

Ancelotti-Napoli, avanti tutta. Il netto successo di ieri sera ai danni dell’Inter ha rappresentato in casa partenopea l’ultimo guizzo di una stagione altalenante, in cui forse troppo presto sono sfumati tutti gli obiettivi a disposizione. Una sorta di “anno zero”, però, con “Carletto” seduto in panchina.

Da qui, allora, vuole ripartire uno dei tecnici italiani più vincenti di sempre per lasciare anche a Napoli la propria impronta. Per prendere per mano la squadra e alzare l’asticella delle ambizioni. E, se nelle ultime ore è uscita qualche voce che lo ha accostato alla Juventus in cerca di una guida tecnica, questo certo non lo ha scomposto né distratto…